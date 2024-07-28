السفير الإيراني: فرص توسع الحرب ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 01:24

السفير الإيراني: فرص توسع الحرب ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة

منذ 1 ساعة 27 July، 2024
مجتبى اماني
لبنان

كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني عبر منصة “اكس”: “بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت اللاءات التلاث تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على ‎لبنان والمنطقة:

– أولا، لا نتوقع شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.

– ثانياً، لا نريدها لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.

– ثالثاً، لا نخافها بكل ما للكلمة من معنى، ولأعدائنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن ‎المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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