كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني عبر منصة “اكس”: “بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت اللاءات التلاث تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على ‎لبنان والمنطقة:

– أولا، لا نتوقع شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.

– ثانياً، لا نريدها لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.

– ثالثاً، لا نخافها بكل ما للكلمة من معنى، ولأعدائنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن ‎المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام