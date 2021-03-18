السيد نصر الله: لبنان في قلب أزمة حقيقية ووطنية وسياسية كبرى وهي أزمة نظام وحاضر ومستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 21:40

السيد نصر الله: لبنان في قلب أزمة حقيقية ووطنية وسياسية كبرى وهي أزمة نظام وحاضر ومستقبل

منذ 51 mins 18 March، 2021
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