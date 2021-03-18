السيد نصر الله: العباس بن أمير المؤمنين(ع) اتخذ كرمز للجريح وهي احدى الصفات الاساسية لهذا الانسان العظيم لانه أصيب في كربلاء إصابات بالغة ولكنه لم ينسحب من المعركة وصمد حتى آخر لحظة ونفس وقطرة دم وهو رمز للصمود والعطاء والتضحية والإيثار والبصيرة النافذة – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: العباس بن أمير المؤمنين(ع) اتخذ كرمز للجريح وهي احدى الصفات الاساسية لهذا الانسان العظيم لانه أصيب في كربلاء إصابات بالغة ولكنه لم ينسحب من المعركة وصمد حتى آخر لحظة ونفس وقطرة دم وهو رمز للصمود والعطاء والتضحية والإيثار والبصيرة النافذة