السيد نصر الله: اتخذ يوم ولادة العباس(ع) يوما للجريح وفي كل سنة نحيي هذه المناسبة اعترافا لحق الاخوة الجرحى علينا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 21:40

السيد نصر الله: اتخذ يوم ولادة العباس(ع) يوما للجريح وفي كل سنة نحيي هذه المناسبة اعترافا لحق الاخوة الجرحى علينا

منذ 1 ساعة 18 March، 2021
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