المدعي العام التركي يتوجه إلى المحكمة الدستورية بطلب حظر حزب الشعب الديمقراطي الداعم للأكراد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 17:58

المدعي العام التركي يتوجه إلى المحكمة الدستورية بطلب حظر حزب الشعب الديمقراطي الداعم للأكراد (سبوتنيك)

منذ 16 mins 17 March، 2021
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