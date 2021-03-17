منخفض جوي مساء والطقس غدا ماطر والثلوج على 1400 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الأربعاء غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و الجبلية، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم حيث تهطل الامطار مساء مترافقة مع رعد و برق ورياح ناشطة، تشتد شمالا لتقارب 65 كلم/س.

– الحال العامة: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق اوروبا الشرقية ابتداء من مساء هذا اليوم، مما يؤدي الى طقس ماطر و عاصف، ينحسر تأثيره تدريجيا ابتداء من بعد ظهر غد الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و تهطل امطار متفرقة و وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق في الفترة الصباحية، و رياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 50 كلم/س.

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و ارتفاعها في المناطق الداخلية و الجبلية، و رياح ناشط شمالا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كلم/س ، تشتد أحيانا لتقارب 55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية