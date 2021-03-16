مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 4 أشخاص في ريف عفرين ويقتادونهم لجهة مجهولة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 19:02

مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 4 أشخاص في ريف عفرين ويقتادونهم لجهة مجهولة

منذ 22 mins 16 March، 2021
أرشيف
أرشيف
سورية - عربي وإقليمي

واصل مسلحون مدعومون من الاحتلال التركي اعتداءاتهم ضد المواطنين السوريين، إذ أقدموا الثلاثاء على اختطاف 4 أشخاص من قرية زعرة التابعة لبلدة بلبل شمال عفرين بريف حلب الشمالي الغربي واقتادوهم لجهة مجهولة.

وذكرت مصادر اهلية لـ “سانا” أن “مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين شنوا حملة مداهمات لمنازل المواطنين في القرية واختطفوا الأشخاص الأربعة وقاموا بترويع ممنهج للأهالي وخاصة الأطفال والنساء عبر إطلاق الأعيرة النارية وسرقة مدخراتهم من أموال ومصاغ ذهبي إضافة إلى تكسير أثاث المنازل التي قاموا بمداهمتها للتغطية على سرقاتهم”.

المصدر: سانا

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