التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا: المحمرة، العبدة، عمار البيكات، وادي الجاموس، ساحة حلبا، البيرة، السنديانة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 15:40

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا: المحمرة، العبدة، عمار البيكات، وادي الجاموس، ساحة حلبا، البيرة، السنديانة

منذ 26 mins 16 March، 2021
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