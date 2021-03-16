الرئيس عون ترأس اجتماعاً خصص للبحث في أوضاع مرفأ بيروت وخطط تنظيفه وتطويره بحضور وزيري الدفاع والاشغال العامة والنقل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 12:04

الرئيس عون ترأس اجتماعاً خصص للبحث في أوضاع مرفأ بيروت وخطط تنظيفه وتطويره بحضور وزيري الدفاع والاشغال العامة والنقل

منذ 1 ساعة 16 March، 2021
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