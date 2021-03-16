الشيخ ياسين: لوضع حد لحالة الإنهيار التي دخلها البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 12:04

الشيخ ياسين: لوضع حد لحالة الإنهيار التي دخلها البلد

منذ 1 ساعة 16 March، 2021
الشيخ علي ياسين
لبنان

شدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين على ضرورة وضع حد لحالة الإنهيار التي دخلها البلد وتهدد كيانه فيما لا يزال بعض المسؤولين يتلهون بالمناكفات السياسية وبالمصالح الشخصية الضيقة.

وخلال تصريح له حذّر الشيخ ياسين من لعبة الشارع وتداعياتها على الأمن الوطني، مطالبا المتظاهرين بحسن توجيه تحركهم ومنع المندسين في صفوفهم من إستغلال لقمة عيش المواطن وتحويلها إلى كرة تلعبون بها من أجل مصالح شخصية وحزبية.

وتساءل الشيخ ياسين ماذا ينتظر المسؤولون في ظل هذا التردي والمنحى الخطير الذي وصلت اليه الامور، وطالما تمنعهم مصالحهم من تشكيل حكومة انقاذ فلماذا لا يبادرون الى مؤتمر وطني يعيد تأسيس البلد ليتحول من مزارع الى مؤسسات على قاعدة ان يكون مؤتمر بيروت وما يصدر عنه اتفاق بيروت بدل مؤتمر كذا وكذا ليكون وطنيا بدون املاءات خارجية؟

ونبه الشيخ ياسين من خطورة اللعبة الاعلامية لتعميق الشرخ بين المناطق والمكونات وخدمة اسياد المال والمشاريع الخارجية.

المصدر: موقع المنار

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