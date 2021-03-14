وصول وفد حزب الله إلى العاصمة الروسية موسكو

وصل وفد حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد الى العاصمة الروسية موسكو، و يضم مسؤول العلاقات العربية و الدولية و التواصل السيد عمار الموسوي و معاونه للشؤون الدولية د . احمد مهني و المستشار الاعلامي احمد حاج علي، و ذلك تلبية لدعوة الخارجية الروسية.

الزيارة تستمر لثلاثة ايام تشمل جولة من اللقاءات في الخارجية الروسية و المجلس الفدرالي و مجلس الدوما البرلمان و لقاءات سياسية اعلامية اخرى .

والتقى الوفد في مستهل وصوله بالسفير اللبناني شوقي بو نصار الذي رحب بوصول الوفد .

المصدر: قناة المنار