باسيل: إن التواصل والحوار اللذين يبدي التيار استعداده لهما لا يقتصران فقط على الجهات السياسية المعروفة، بل يشملان كلّ حراك بناء على إختلاف الإتجاهات والإهتمامات باعتباره شريكا في عملية بناء الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 13:08

باسيل: إن التواصل والحوار اللذين يبدي التيار استعداده لهما لا يقتصران فقط على الجهات السياسية المعروفة، بل يشملان كلّ حراك بناء على إختلاف الإتجاهات والإهتمامات باعتباره شريكا في عملية بناء الدولة

منذ 24 mins 14 March، 2021
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