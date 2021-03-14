الحشد الشعبي يبدأ عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” في شمال شرق ديالى

بدأت قوات الحشد الشعبي في العراق الاحد بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنيم “داعش” الارهابي شمال شرق ديالى.

وقال اعلام الحشد الشعبي “انطلقت العملية بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- لنداء ديالي) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش”.

وأوضه اعلام الحشد أن “هذه العملية تعد استكمالا لعمليات ثأر الشهداء حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش الإرهابي على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي