تقرير مصور | تجار يهربون المواشي إلى الخارج بعد استيرادها على السعر المدعوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 23:02

تقرير مصور | تجار يهربون المواشي إلى الخارج بعد استيرادها على السعر المدعوم

منذ 2 ساعة 13 March، 2021
سعر اللحوم
تقارير مصورة - لبنان

لبنان .. بلد يستورد المواشي على السعر المدعوم .. وتجاره .. يهربونها.

المصدر: المنار

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