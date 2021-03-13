قوى الأمن: توقيف مهرّب اشخاص و30 سورياً بجرم دخول البلاد خلسة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 11:12

قوى الأمن: توقيف مهرّب اشخاص و30 سورياً بجرم دخول البلاد خلسة

منذ 19 mins 13 March، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت من ضبط حافلة لنقل الركّاب (فان) بقيادة خ. ح. (مواليد عام 1990، سوري)، وعلى متنها 30 شخصاً من التابعية السورية، بينهم 12 قاصراً، ذلك بتاريخ 11-3-2021، في بلدة دير عمار المنية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

وأكدت أنّ الموقوفين سُلموا الى فصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: قوى الامن الداخلي

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