خبير يحدد البيانات التي يجب إزالتها من الهاتف الذكي لتحسين أدائه

غالبا ما يبدأ الهاتف الذكي في العمل بشكل أبطأ مع مرور الوقت أولكثرة الاستعمال، ما يؤدي إلى تجميد بعض التطبيقات أو تعطيلها. ففي كثير من الأحيان، تمتلئ ذاكرة الهاتف الذكي بملفات الوسائط من برامج المراسلة الفورية.

ولتجنب ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل تنزيلات الوسائط التلقائية في كل تطبيق قمت سابقا بتنزيله واستعماله على هاتفك، وفقا لما نقلته صحيفة “راسيسكايا غازيتا” الروسية.

وقال بليخانوف ألكسندر تيموفيف، أستاذ مشارك في قسم المعلوماتية في الجامعة الروسية للاقتصاد “إنه في حالة تعطل التطبيقات على الهاتف الذكي، من الضروري مسح ذاكرة النظام الرئيسية ( RAM)”.

وتابع: “إنه من الممكن تحسين أداء الهاتف الذكي بالوسائل الخاصة بتنظيف ذاكرة النظام الرئيسية الدائمة في إعدادات الهاتف الذكي، وبالإضافة إلى ذلك، لدى العديد من برامج المراسلة وظيفة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية”.

وأشار تيموفيف أيضا إلى “أنه عند استخدام التطبيقات لمسح الذاكرة، هناك خطر تعرض الهاتف لفيروسات الإعلانات، في حين أن الإصدارات الحديثة من أنظمة التشغيل متطورة بما يكفي للتعامل مع تنظيف الذاكرة في الوضع العام العادي”.

فعلى سبيل المثال، في قسم ذاكرة النظام الرئيسية (RAM)، يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات قيد التشغيل حاليا أو حتى إلغاء تحميل التطبيقات نفسها من الذاكرة.

كما نصح الخبير بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح وتاريخ الزيارات والطلبات، بالإضافة إلى ملفات تعريف الارتباط (الملفات التي تنشئها مواقع الويب التي يزورها المستخدم).

المصدر: سبوتنيك