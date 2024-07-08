“سامسونغ” تعتزم إضافة ميزة الترجمة الفورية إلى “واتساب”

تعتزم شركة سامسونغ إضافة ميزة الترجمة الفورية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “Galaxy AI” إلى تطبيق واتساب الشهير.

وكانت “سامسونغ” قد قدمت ميزة “Live Translate” أول مرة مع إطلاق سلسلة هواتف غالاكسي S24 في وقتٍ سابق من العام الجاري. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين ترجمة المكالمات الهاتفية مباشرة باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي التي تعمل عبر الأجهزة المدعومة نفسها.

ووفرت “سامسونغ” لاحقاً ميزة الترجمة الفورية في بعض أجهزة غالاكسي الأخرى التي تدعم تحديث One UI 6.1 الذي أطلقته الشركة خلال الأشهر الأخيرة.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن ميزة “الترجمة الفورية” ستتجاوز نطاق تطبيق الهاتف الافتراضي في أجهزة سامسونغ، وستعمل في تطبيقات أخرى من جهات خارجية مثل واتساب، بالإضافة إلى تطبيقات غوغل ميت ووي تشات وتيليغرام وغيرها، وفقاً لما ذكرته “البوابة التقنية”، واطلعت عليه “العربية Business”.

ومن المتوقع أن تفيد تلك الميزة ملايين المستخدمين الذي يعتمدون على تطبيقات المراسلة والمكالمات عبر الإنترنت للتواصل يومياً من أجل تجاوز الحواجز اللغوية.

ومن الجدير بالذكر أن بعض التطبيقات مثل تطبيق تيليغرام يتيح للمستخدمين إمكانية ترجمة الرسائل النصية فقط إلى اللغة التي يفضلونها دون الاستعانة بأدوات خارجية.

وتأتي تلك التسريبات تزامناً مع اقتراب موعد حدث “سامسونغ Unpacked” المقرر عقده في العاشر من يوليو الجاري بمتحف اللوفر في باريس، ويتوقع أن يشهد الحدث الكشف عن العديد من الأجهزة الجديدة، ومنها الهاتفين القابلين للطي، وهما غالاكسي زد فليب 6 وزد فولد 6، بالإضافة إلى ساعات غالاكسي واتش 7 الجديدة، وغيرها من المنتجات المنتظرة.

ويتوقع أن تكشف “سامسونغ” أيضاً عن مزايا جديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تطلق عليها اسم “Galaxy AI” مع تحديث واجهة المستخدم One UI 6.1.1 الذي سيأتي مثبتاً في أجهزتها الجديدة القابلة للطي، وستتيحه في بعض الأجهزة الأخرى.

المصدر: مواقع