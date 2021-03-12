ليبيا.. جلسة مجلس النواب الاثنين القادم في المقر المؤقت بمدينة طبرق

أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح الجمعة، أن جلسة مجلس النواب ستعقد الاثنين القادم 15 آذار/مارس في المقر المؤقت بمدينة طبرق الليبية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في تصريح لوكالة سبوتنيك إن “جلسة مجلس النواب الاثنين القادم الموافق الخامس عشر من مارس الجاري ستنعقد بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق”.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك في وقت سابق إن رئاسة مجلس النواب الليبي قررت نقل جلسة القسم اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من بنغازي إلى مدينة طبرق، مؤكداً على أن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على مقر ديوان مجلس النواب أمس الجمعة.

وأكد الدرسي في تصريحه على أن “نقل جلسة القسم اليمين القانونية للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من بنغازي إلى طبرق بسبب هجوم مسلحين أمس الجمعة على ديوان مجلس النواب في بنغازي”۔

يذكر أن أنظار الشارع الليبي الآن تتجه إلى المرحلة الجديدة بعد أن نالت حكومة عبد الحميد دبيبة ثقة البرلمان، ومن المرتقب أن تؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي ولكن بعد التطورات الأخيرة والهجوم على مقر ديوان مجلس النواب ستعقد الجلسة في مدينة طبرق المقر المؤقت لمجلس النواب.

المصدر: سبوتنيك