10 اجهزة اوكسيجين لبلدية برج البراجنة

تسلم رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور، في بلدة مرياطا في الضنية، 10 أجهزة أوكسجين سعة 5 ليتر، هبة من لبنانيين مغتربين يعيشون في الولايات المتحدة الاميركية.

واشار في بيان، الى ان “هذه المساعدة تأتي في وقت يحتاج اليها الكثير من المصابين لتنقذهم من موت محتمل، وستوضع في خدمة ألاهالي ابتداء من يوم الاثنين المقبل”، لافتا الى ان “البلدية ستتسلم لاحقا من الجهة المتبرعة، أجهزة أخرى سعة 10 ليتر يالاضافة الى أدوية”.

وقال:”نشكر كل من ساهم في هذه الهبة الإنسانية والأيادي البيضاء لزرع الخير في أكثر من منطقة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام