سرايا القدس تتوعد العدو الإسرائيلي بالرد على جريمة استشهاد الصيادين

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الاسلامي” أن “جيش الاحتلال الاسرائيلي قد ارتكب حماقة بحق ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهادهم، وأن تلك الجريمة سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية”.

وشددت السرايا في بيان لها أمس الخميس على أن “المقاومة الفلسطينية لن تسمح بتغيير قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال”. واكدت ان “دماء الشهداء لن تذهب هدرا”.

يذكر ان وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة قد أعلنت ان سبب استشهاد الصيادين الثلاثة كان انفجار حوامة للعدو الاسرائيلي، ويشار الى ان الشهداء هم: الشهيد يحيى مصطفي اللحام، الشهيد حمدي حجازي اللحام والشهيد زكريا حجازي اللحام.

المصدر: مواقع فلسطينية