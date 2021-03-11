الصحة الفلسطينية: تسجيل 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزراة إن “حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (7)، طولكرم (2)، طوباس (1)، الخليل (2)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (2)”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (248)، طولكرم (83)، قلقيلية (87)، طوباس (32)، الخليل (136)، سلفيت (54)، بيت لحم (127)، جنين (130)، ضواحي القدس (96)، رام الله والبيرة (220)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (69)”.

المصدر: فلسطين اليوم