الصحة الفلسطينية: تسجيل 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 16:24

الصحة الفلسطينية: تسجيل 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بكورونا

منذ 41 mins 11 March، 2021
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزراة إن “حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (7)، طولكرم (2)، طوباس (1)، الخليل (2)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (2)”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (248)، طولكرم (83)، قلقيلية (87)، طوباس (32)، الخليل (136)، سلفيت (54)، بيت لحم (127)، جنين (130)، ضواحي القدس (96)، رام الله والبيرة (220)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (69)”.

المصدر: فلسطين اليوم

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