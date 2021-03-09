المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع 6 بلدان بينهم لبنان والكويت واليونان للحد من تداعيات انتشار كوفيد-19 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 12:58

المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع 6 بلدان بينهم لبنان والكويت واليونان للحد من تداعيات انتشار كوفيد-19 (سبوتنيك)

منذ 17 mins 9 March، 2021
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