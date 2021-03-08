بدء العمل بقسم التلقيح ضد كورونا في مستشفى البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 17:20

بدء العمل بقسم التلقيح ضد كورونا في مستشفى البقاع

منذ 26 mins 8 March، 2021
مستشفى البقاع
لبنان

باشر مستشفى البقاع الاثنين العمل في القسم المخصص لتلقي لقاحات فيروس كورونا بعد أن اكتملت تجهيزاته وكامل التحضيرات اللازمة له ليكون أحد المراكز المعتمدة في لبنان من قبل وزارة الصحة العامة لمنح اللقاحات لأهل البقاع.

وبالمناسبة، شكرت مديرة المستشفى غادة القرعاوي “وزير الصحة العامة حمد حسن وكامل أجهزة وزارة الصحة لاصرارهم على انطلاقة العمل في هذا القسم اليوم رغم حال الطرق المقطوعة نتيجة الاحتجاجات الشعبية”.

ولفتت القرعاوي إلى “من مزايا هذا القسم القدرة على تقديم اللقاحات بسرعة لمجموعة كبيرة من الأشخاص في الوقت نفسه، نظرا لسعته وتجهيزاته وربطه بالمنصة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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