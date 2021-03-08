بدء العمل بقسم التلقيح ضد كورونا في مستشفى البقاع

باشر مستشفى البقاع الاثنين العمل في القسم المخصص لتلقي لقاحات فيروس كورونا بعد أن اكتملت تجهيزاته وكامل التحضيرات اللازمة له ليكون أحد المراكز المعتمدة في لبنان من قبل وزارة الصحة العامة لمنح اللقاحات لأهل البقاع.

وبالمناسبة، شكرت مديرة المستشفى غادة القرعاوي “وزير الصحة العامة حمد حسن وكامل أجهزة وزارة الصحة لاصرارهم على انطلاقة العمل في هذا القسم اليوم رغم حال الطرق المقطوعة نتيجة الاحتجاجات الشعبية”.

ولفتت القرعاوي إلى “من مزايا هذا القسم القدرة على تقديم اللقاحات بسرعة لمجموعة كبيرة من الأشخاص في الوقت نفسه، نظرا لسعته وتجهيزاته وربطه بالمنصة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام