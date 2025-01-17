عون استقبل ماكرون: ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في مؤتمر صحافي الجمعة عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر بعبدا “أتمنى منكم أن تشهدوا للعالم كلِه، بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالم بلبنان يجب أن تعودَ كاملة لأن لبنانَ الحقيقي الأصيل قد عاد”.

ورأى عون انه في قلبِ كلِ لبناني وفي عقلِه ووجدانِه ولغتِه اليومية وتاريخِه الحيّ وثقافتِه المبدعة الكثيرَ الكثيرَ من فرنسا”.

من جهته، أكد ماكرون ان “فرنسا وقفت الى جانب اللبنانيين خلال السنوات الماضية”، وتابع “أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان وانتم تضعون لبنان على طريق التعافي”.

واكد ماكرون “نواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الاراضي اللبنانية”، ورأى ان “بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ وقف اطلاق النار”، وتابع سنستمر في دعم الجيش لمواصلة انتشاره في الجنوب”، واضاف “سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الازرق”.

وفي وقت لاحق انضم الى لقاء عون وماكرون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام