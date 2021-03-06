في أقل من 24 ساعة.. سلاح الجو المسير ينفذ ثالث هجوم على قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط

نفذ سلاح الجو المسير، ليل الجمعة / السبت عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة في قاعدة خالد الجوية بطائرتي صماد3، مؤكدًا تحقيق إصابة دقيقة بفضل الله.

وأشار إلى أن استهداف القاعدة يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على بلدنا.

وكان سلاح الجو المسير نفذ يوم أمس الجمعة هجومًا جويًا مستهدفًا عددًا من الأهداف الهامة والحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف 2k”، بالإضافة إلى عملية قبلها بساعات مستهدفة القاعدة نفسها ومطار أبها بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k.

المصدر: المسيرة