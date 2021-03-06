متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع:استهداف مواقع هامة في قاعدة خالد الجوية بطائرتي صماد3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 01:36

متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع:استهداف مواقع هامة في قاعدة خالد الجوية بطائرتي صماد3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة)

منذ 52 mins 6 March، 2021
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