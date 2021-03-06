متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع:استهداف مواقع هامة في قاعدة خالد الجوية بطائرتي صماد3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 01:36
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متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع:استهداف مواقع هامة في قاعدة خالد الجوية بطائرتي صماد3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة)
منذ 52 mins
6 March، 2021
استهداف العمق السعودي
العميد سريع
اليمن
قاعدة خالد الجوية
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