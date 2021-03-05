نقابة الممرضين شجبت الاعتداء على العاملين في مستشفى الرسول الاعظم

شجبت “نقابة الممرضات والممرضين في لبنان” في بيان، “الاعتداء على العاملين في مستشفى الرسول الاعظم”.

وجاء في البيان: “فيما يستحق الجسم التمريضي والجسم الطبي كل تقدير واحترام… نرى بعض المتهورين يبادرون الابطال في الصفوف الامامية بالضرب والاعتداء بدلا من التحية. ومن جديد يتعرض الممرضات والممرضين والاطباء والمسعفين لابشع الممارسات ومسرحها هذه المرة مستشفى الرسول الاعظم الذي يقدم كل الخدمات الصحية بمهنية وأمانة”.

وناشدت “المسؤولين، السياسيين والأمنيين والأجهزة القضائية بالضرب بيد من حديد، لوقف هذا المسلسل المتنقل في المؤسسات الصحية، عن طريق تأمين الحماية اللازمة، والتحرك لتوقيف المعتدين ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسولهم نفسهم الإعتداء على من يقدمون حياتهم وتضحياتهم في سبيل الناس والمجتمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام