طليس: تعرفة النقل العام اصبحت 4000 ليرة لبنانية بارتفاع نسبته 30 % استثنائيا خلال الاقفال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 15:38
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طليس: تعرفة النقل العام اصبحت 4000 ليرة لبنانية بارتفاع نسبته 30 % استثنائيا خلال الاقفال
منذ 11 mins
3 March، 2021
تعرفة النقل
طليس
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