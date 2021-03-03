طليس: تعرفة النقل العام اصبحت 4000 ليرة لبنانية بارتفاع نسبته 30 % استثنائيا خلال الاقفال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 15:38

طليس: تعرفة النقل العام اصبحت 4000 ليرة لبنانية بارتفاع نسبته 30 % استثنائيا خلال الاقفال

منذ 11 mins 3 March، 2021
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