هيئة علماء بيروت نعت الشيخ الزين: رمز متميز من رموز الوحدة

نعت “هيئة علماء بيروت” رئيس مجلس الامناء في “تجمع العلماء المسلمين” القاضي الشيخ احمد الزين في بيان، اعلنت فيه “ان الساحة الوطنية والإسلامية فقدت قامة كبيرة ورمزا متميزا من رموز الوحدة والتقريب بين المسلمين، ومدافعا عن القضايا الوطنية. لقد امضى الراحل حياته في نصرة المقاومة، مدافعا عن قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في أحلك الظروف وفي زمن قل فيه الناصر والمعين ولم تأخذه في الله لومة لائم ولم يبدل تبديلا”.

واضافت: “إذ يؤلمنا فقدان هذا العالم الجليل وتعتصر له قلوبنا وجدا وحزنا، نشيد بتضحيات الفقيد، ونتقدم بالعزاء من الأمة الإسلامية ومن السادة العلماء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان ومن فصائل المقاومة في فلسطين التي أحب ودعم بكل تفان وإخلاص، ومن أهله ومحبيه بأحر التعازي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا العزيز بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام