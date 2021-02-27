الأردن يسجل 2584 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة السبت، تسجيل 25 وفاة بين المصابين بكورونا، و2584 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 386496 حالة.

وأشارتا في موجزهما اليومي، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4675 وفاة.

وأكدتا، مغادرة 44 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة عقب شفائها، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 2447 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 346287 حالة.

وأجرت المختبرات الأردنية 26452 فحصا مخبريا، ليصبح الإجمالي 4566735 فحصا.

المصدر: روسيا اليوم