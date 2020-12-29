وزير الطاقة الإيراني يبحث مع وزير الكهرباء العراقي العلاقات الثنائية وقضية الكهرباء والطاقة

التقى وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان صباح الثلاثاء وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش وبحث معه العلاقات الثنائية وقضية الكهرباء والطاقة. كما بحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون الإيراني العراقي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل وزير الطاقة الإيراني إلى العراق صباح اليوم على رأس وفد.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيراني مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والمالية. ومن المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال في هذه الزيارة موضوع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ومسألة ديون العراق لإيران.

المصدر: ارنا