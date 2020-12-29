مصر ترصد صعودا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 1359 إصابة و61 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا، ما يمثل صعودا جديدا لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1359 حالة، لتصل إلى 133900 حالة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بعد أن سجل يوم 24 ديسمبر 1021، وفي 25 ديسمبر 1133، وفي 26 سبتمبر 1189، وفي 27 ديسمبر 1226، وذلك بعد أن تراجع هذا المعدل سابقا إلى أقل من 200.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 61 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 7466 شخصا.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت مصر في بيانات 24 ديسمبر 51 حالة، وفي 25 ديسمبر 49، وفي 26 ديسمبر 43، وفي 27 ديسمبر 53.

كما أفاد مجاهد بخروج 429 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 110436 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا لمؤشرات انتشار فيروس كورونا بينما تستعد البلاد لإطلاق حملة تلقيح عام لمكافحة المرض.

المصدر: وكالة رويترز