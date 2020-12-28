بالفيديو | مشاهد تعرض لأول مرة للشهيد أبو مهدي المهندس خلال عمليات تكريت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2020 - 22:38

بالفيديو | مشاهد تعرض لأول مرة للشهيد أبو مهدي المهندس خلال عمليات تكريت

منذ 1 ساعة 28 December، 2020
ابو مهدي المهندس
العراق - عربي وإقليمي

حصلت وكالة يونيوز للأخبار على مشاهد حصرية تظهر نائب هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس وهو يطلع على سير العمليات العسكرية ضد داعش في تكريت.

وأظهرت المشاهد الشهيد المهندس وهو يستمع من مقاتلي الحشد الشعبي على خطة سير العمليات العسكرية ومحاور الهجوم التي أفضت بتحرير تكريت، وأيضاً وهو يطلع مع ضباط الجيش العراقي على خرائط العمليات العسكرية التي أفضت بتحرير مدينة الموصل معقل مسلحي داعش.

ويظهر في المشاهد ايضاً اجتماع الشهيد مع ضباط الجيش ومسؤولي الحشد الشعبي ويتم تبادل المعلومات وشرحها حول سير المعارك في الموصل حينها، وأيضاً تظهر المشاهد الشهيد المهندس وهو يتابع العمليات العسكرية إضافة لتفقده قطاعات الحشد الشعبي عند محور تلعفر.

واغتالت الولايات المتحدة فجر الجمعة في 3 كانون الثاني/يناير 2020، الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما، بغارة جوية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد، في خرق واضح للقوانين الدولية.

المصدر: يونيوز

التعليقات

ذات صلة