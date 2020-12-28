لافروف يبحث مع نظيره التركي إجراءات الحد من مخاطر الاشتباكات المحتملة في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، سيناقشان خلال اجتماع في سوتشي، يوم 29 كانون الأول/ديسمبر، إجراءات الحد من مخاطر الاشتباكات المحتملة في قره باغ. وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد “من المقرر العمل بالتفصيل على القضايا الحالية المتعلقة بتنفيذ البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن ناغورني قره باغ. وسيتم التركيز على تقليل مخاطر الاشتباكات العسكرية المحتملة وتقديم المساعدة الإنسانية للأطراف”.

وأضاف البيان ” سينصب التركيز على إنشاء أنشطة المركز الروسي – التركي المشترك للسيطرة على وقف إطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في منطقة الصراع في ناغورني قره باغ. ونعتبر هذا المركز عنصرا مساعدا في التسوية ما بعد الصراع، بالإضافة إلى مهمة قوات حفظ السلام الروسية وغيرها من التدابير. كما هو المعروف،[مهمة قوات حفظ السلام الروسية ] تشمل مراقبة الموقف باستخدام طرق المراقبة المرئية ، ولا سيما جمع وتلخيص وفحص البيانات المتعلقة بالانتهاكات باستخدام الطائرات بدون طيار “.

المصدر: سبوتنيك