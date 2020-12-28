السيد نصرالله: أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 00:08

السيد نصرالله: أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته

منذ 54 mins 27 December، 2020
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