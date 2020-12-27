السيد نصرالله : محور المقاومة يتعاطى بحذر ودقة وانتباه لكي لا يتم استدراج أي موقع من مواقع هذا المحور لأي مواجهة في توقيت الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 20:42

السيد نصرالله : محور المقاومة يتعاطى بحذر ودقة وانتباه لكي لا يتم استدراج أي موقع من مواقع هذا المحور لأي مواجهة في توقيت الأعداء

منذ 18 mins 27 December، 2020
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