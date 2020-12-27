الشيوعي في الشمال دان الاعتداء على مخيم للنازحين في المنية

دان الحزب الشيوعي في الشمال، في بيان، “تحول الإشكال الذي حصل في مخيم للنازحين في المنية إلى مأساة كبرى بحق الإخوة السوريين، ما أدى إلى زيادة المآسي والمعاناة بحق الفقراء منهم، وأساء إلى العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين”.

إذ أعرب الحزب عن رفضه “لهذا العمل المفرط في العنف، ومحاولات تأجيج المشاعر والعصبيات والشوفينية، والتي لا يستفيد منها سوى أعداء لبنان”، دعا القوى الأمنية والقضائية إلى “التصرف بحزم مع المعتدين”، كما دعا إلى “المبادرة لوأد الفتنة، والعمل على مساعدة الأخوة السوريين وتأمين كل المستلزمات المطلوبة لعيشهم الكريم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام