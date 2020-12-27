القومي: مستنفرون لمساعدة نازحي المنية

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي، “العمل الهمجي الذي قامت به زمرة من الأفراد في بحنين – المنية شمال لبنان، بإحراق مئات الخيم لأبناء شعبنا النازحين”.

وأعلن الحزب في بيان، “إستنفار كامل قدراته في منفذية طرابلس ومديرية المنية ومكاتبه وبيوت القوميين الاجتماعيين، ووضعها في خدمة أهلنا النازحين من مخيم بحنين، ويحثهم على الاتصال بناموس مديرية المنية الرفيق فراس صبحية على الرقم (70298189)، للعمل على تلبية حاجاتهم فورا”.

وقال: “إن هذا العمل الدنيء باحراق خيم النازحين، يحتم مواجهة أمراض الكيانية والعنصرية والثأر التي يعاني منها مجتمعنا، والتي تنتج هذا النوع من السلوك وتعبر عن حالة تفلت اجتماعي خطيرة. وهذا الحادث لا يعكس قيم أبناء عائلة المير الكريمة، التي ينحدر منها العديد من القوميين، بل عن سلوك فردي موتور ومشبوه لمجموعة من الأشخاص”.

ودعا الحزب القوى الأمنية “لتوقيف الفاعلين لكي ينالوا القصاص القضائي المناسب ووأد أي فتنة بين أبناء الشعب الواحد”، وحمل المسؤولية للقوى السياسية في الشمال التي شجعت النازحين في الماضي على الانتقال إلى لبنان.

وختم البيان: “إن ما حصل في المنية، يؤكد ضرورة وقف التلكؤ الرسمي بكل وجوهه في معالجة أزمة النازحين، عبر التنسيق الكامل مع الحكومة السورية ودعم جهود الأمن العام اللبناني، والسير فورا بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين وعدم عرقلتها خضوعا للضغوط والأهواء الغربية التي تسعى إلى توطين النازحين في لبنان لأهداف سياسية هدامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام