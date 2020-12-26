وفد من حزب الله قطاع الجبل يجول على الفعاليات المسيحية في اقليم الخروب والجبل مهنئاً بالاعياد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2020 - 22:20

وفد من حزب الله قطاع الجبل يجول على الفعاليات المسيحية في اقليم الخروب والجبل مهنئاً بالاعياد

منذ 49 mins 26 December، 2020
علاقات
لبنان

بمناسبة ذكرى ميلاد نبيّ الله عيسى بن مريم عليهما السلام، قام وفد من حزب الله  برأسة مسؤول قطاع الجبل الحاج بلال  داغر بزيارة المطران السابق في جبل لبنان بولس مطر، و الأب شكر الله شهوان في بلدته في وادي الست .

وقامت وفود من علاقات قطاع الجبل  من البلدات التالية  دوحة الحص والسعديات وجون والشويفات  بزيارات لكل من  دير الشويفات وكان في استقبال الوفد المدبر إلياس كرم ولجنة الوقف ، كما زار الوفد الوقف الماروني حيث قدم الوفد التهاني للأب سليم نصار ، و زيارة  بلدية علمان بحضور رئيسها الاستاذ روجيه مقصود بالتهنئة بمناسبة عيدي الميلاد و راس السنة ، كما وقام الوفد بزيارة هيئة التيار الوطني الحر في الناعمة بحضور المنسق شربل مطر وتهنئتهم بالعيد، وزيارة السيد فادي غريب في دارته في الدامور وقدم له التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المجيد .

كما وزار وفد العلاقات السيد شبلي بدر في عين دارة ، ورئيس بلدية بحمدون الضيعة الاستاذ وليد خيرالله وفي الحازمية تم زيارة السيد مارون ابو رجيلي رئيس رابطة الروم الكاثوليك وزيارة الوزير السابق عبدالله فرحات والجميع نقل التحيات إلى قيادة حزب الله وامينها العام المفدى.

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المصدر: موقع المنار

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