أردوغان: ليست لدى تركيا أي مشاكل أو قضايا عصية على الحل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2020 - 17:34

أردوغان: ليست لدى تركيا أي مشاكل أو قضايا عصية على الحل

منذ 2 ساعة 26 December، 2020
أردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “ليست لدى أنقرة أي مشاكل أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أي دول في المنطقة”.

وأكد أردوغان أن “الأتراك مستعدون للتحاور والاتفاق والتعاون مع الجميع شرط احترام سيادتهم وحقوقهم وإمكانياتهم”، ولفت إلى أن “تركيا ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات”.

وأضاف أردوغان “كل تطور تشهده منطقتنا والعالم يؤكد ويعزز قوة وأهمية تركيا”، مشيرا إلى أن “تركيا ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا واقتصاديا في النظام العالمي الجديد”.

المصدر: روسيا اليوم

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