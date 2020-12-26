طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف عددا من المواقع في قطاع غزة

شنت طائرات العدو الاسرائيلي بعد منتصف ليل الجمعة عدة غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة المحاصر، ما أدى الى اصابة مواطنين اثنين بجروح.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “الطائرات الحربية الصهيونية استهدفت موقع رعد بخمسة صواريخ”، وتابعت “كما أغارت طائرات العدو على أرض زراعية فارغة شرق حي التفاح”، وأشارت إلى أن “شابا وطفلة أصيبا بجروح طفيفة وجرى نقلهم لمستشفى الشفاء”.

وقالت المصادر إن “طائرات الاستطلاع الاسرائيلية استهدفت أرضا شرق المحافظة الوسطى”، ولفتت الى ان “مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق دير البلح”.

المصدر: فلسطين اليوم