اليمن: وقفات احتجاجية في مديريات الحديدة تندد بجرائم العدوان

نظمت في مختلف مديريات محافظة الحديدة الجمعة وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء تحت شعار “وفاء لشهدائنا سنرفد جبهاتنا”.

وأشار المشاركون الوقفات إلى “معاناة المواطنين في الأحياء السكنية نتيجة تصعيد العدوان واستمرار القصف الذي يروح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى المدنيين الأبرياء”، وأكد على “أهمية الإصطفاف والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان وتصعيده على المحافظة ودفاعا عن الوطن وأمنه وآستقراره”.

ولفت المشاركون الى ان “جرائم العدوان لن تنال من صمود وثبات الشعب اليمني بل ستزيده قوة وصلابة في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر المؤزر”.

المصدر: موقع انصار الله