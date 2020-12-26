العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة “بتاريخ 24/12/2020 الساعة 16.11، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 148 مترا ولمدة 4 دقائق”.

وتابع البيان “بتاريخ 25/ 12/2020 الساعة 04.44، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 166 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على التكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت”.

واضاف البيان “تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام