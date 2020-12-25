وسائل إعلام أمريكية: انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 16:48

وسائل إعلام أمريكية: انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل (روسيا اليوم)

منذ 43 mins 25 December، 2020
أخبار موقع المنار

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