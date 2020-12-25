تسجيل 64 إصابة في زغرتا

أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، “تسجيل 64 حالة إيجابية جديدة وجائت على الشكل التالي:

– علما 2.

– ارده 6.

– مجدليا 4.

– مزيارة 3

– رشعين 2.

– زغرتا 37.

– مرياطة 1.

– عشاش 1.

– كفردلاقوس 2.

– عرجس 1.

– سرعل 2.

كفرزينا 1.

– سبعل 1 .

– كرمسده 1”.

وتمنت “أعيادا مباركة وعاما مليئا بالصحة وراحة البال”، وذكرت بـ “ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع، والمحافظة على المسافة الآمنة وارتداء الكمامة وبخاصة في أثناء التسوق”.

ودعت المؤسسات وأصحاب المحال التجارية إلى “التقيد بالإرشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام