#كوريا_الجنوبية تسجل عددا قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1241 حالة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 10:50

#كوريا_الجنوبية تسجل عددا قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1241 حالة خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 25 December، 2020
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