تركيا تبدأ باستخدام اللقاح الصيني المضاد لكوفيد-19 بعد إظهاره نتائج قوية

تتسلم أنقرة في غضون أيام الدفعة الأولى من لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لكوفيد-19 بعد إظهاره فعالية بنسبة 91 بالمئة في التجارب الأولية التي أجريت عليه داخل تركيا، وفق ما أعلن الخميس وزير الصحة

التركي فخر الدين قوجة.

وقال قوجة إن بلاده ستوقع ايضا في الأيام القليلة المقبلة عقدا مع شركة “فايزر-بيونتيك” تحصل بموجبه على 4.5 مليون جرعة من لقاحها، مع امكان شراء 30 مليون جرعة أخرى من عملاق صناعة الأدوية الأميركي وشريكه الألماني.

وستتسلم تركيا بشكل أولي 3 ملايين جرعة من “سينوفاك” مع امكان الحصول على 50 مليون جرعة اضافية عقب بدء حملة التطعيم الشهر المقبل التي ستغطي في البداية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للاصابة.

ولفت قوجة الى أن أولى شحنات اللقاح الصيني سيتم ارسالها الى تركيا الأحد.

وأظهرت التجارب الأولية على 7.371 متطوعا في تركيا أن اللقاح الصيني فعال بنسبة 91.25 بالمئة على الرغم من عدم اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقال قوجة إن تركيا “ستكون قادرة على تطعيم 1.5 مليون أو حتى مليوني شخص يوميا”، مضيفا أن “المرحلة الأولى” من التطعيم ستغطي 9 ملايين شخص.

وسجلت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة 19.115 وفيات بكوفيد-19 و2.2 مليون إصابات بالفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية