رئيسة وزراء اسكتلندا بعد اتفاق بريكست: حان الوقت لنصبح دولة أوروبية مستقلة

قالت رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورجن، إن الوقت قد حان لتصبح إسكتلندا “دولة أوروبية مستقلة”، وذلك عقب إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين بروكسل ولندن لمرحلة ما بعد بريكسيت.

وشددت ستورجن على أن “بريكست يتحقق عكس إرادة شعب إسكتلندا”، التي صوتت بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن الخميس في تغريدة عبر “تويتر”، أن الوقت حان لتصبح إسكتلندا (وهي مقاطعة بريطانية) “دولة أوروبية مستقلة”، في أعقاب التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكتبت ستورجن: “بريكست يتحقق عكس إرادة شعب إسكتلندا”، التي صوتت بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه “لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض عما أخذه بريكسيت منا”. وتابعت أن “الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة”.

لكن لندن ترفض السماح لإسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية