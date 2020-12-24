بيلوسي: فيتو ترامب عمل متهور يضر بقواتنا المسلحة ويعرض أمننا للخطر

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري على تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب ضد “الميزانية الدفاعية” بقيمة 740 مليار دولار.

ووصفت بيلوسي فيتو ترامب على مشروع القانون بأنه “عمل متهور يضر بقواتنا المسلحة ويعرض أمننا للخطر”، وخاصة في الوقت الذي “تتعرض فيه بلادنا لهجوم سيبراني واسع النطاق”.

وأَضافت أن تصرفات ترامب “غير مسؤولة”، وأن عرقلته تبني قانون الميزانية تتعارض مع القيم الوطنية الأمريكية وتحرم الولايات المتحدة مع حلفائها من “أدوات حماية الأمن العالمي”.

وشددت على أن مشروع القانون يحظى بدعم من الحزبين، وأن الكونغرس كان يصوت على الميزانية الحربية خلال الـ60 عاما الأخيرة دون أي عوائق.

واستخدم الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.

وكان فيتو ترامب متوقعا، إذ أنه هدد باستخدامه أكثر من مرة في وقت سابق، ولكن الكونغرس تبنى مشروع القانون بأكثر من ثلثي الأصوات في كل من مجلسيه، ما يوحي بأنه سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات على مشروعي “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي” اللذين تنفذهما روسيا بالتعاون مع دول أوروبية وتركيا، إضافة إلى عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ “إس-400” الروسية المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: وكالة رويترز