خبير روسي: فيروس كورونا يسرع بزوغ “عصر الصين” في الاقتصاد العالمي

رأى بافيل تيبلوخين، الشريك في “ماتريكس كابيتال” أن فيروس كورونا سرّع من عملية تغيير “العصر الاقتصادي” في العالم ، مشيراً إلى بزوغ “عصر الصين”.

وقال تيبلوخين، خلال لقاء عبر الإنترنت: “النتيجة الرئيسية … لهذا الفيروس لعام 2020، كانت تغيير في العصر الاقتصادي”.

وأضاف “وفقاً لكل المؤشرات، نحن ندخل حقبة جديدة، ألا وهي عصر الصين”.

وأوضح “هذا الفيروس سرع من هذا التغيير والصين بالفعل تفوقت، على الولايات المتحدة في قائمة الاقتصادات العالمية”.

وتابع “إذا كان بعض الخبراء في العام الماضي لا يزالون يجادلون بهذا الشأن، فالآن أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم، سيتم إنتاج 24 تريليون دولار من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2020، وهو ما يقرب من 20 بالمئة أكثر من الولايات المتحدة”.

وأكد أن”الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية تنتهي الآن، وعصر الصين آت”.

وأشار إلى أن روسيا هي المستفيد الرئيسي من هذا التغيير بصفتها المورد الرئيسي للمواد الخام إلى الصين، التي ستستمر في زيادة قوتها الاقتصادية”.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد حسّن توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني حتى 1.9 بالمئة في عام 2020 و8.2 بالمئة في عام 2021.

وبحسب بيانات الصندوق، لا تزال الصين الوحيدة من بين الاقتصادات الكبرى التي ستشهد نموا في عام 2020.

المصدر: سبوتنيك